Saluto alla preside Lombardi: va in pensione

La preside Nadia Lombardi sta per concludere la sua carriera all’interno degli stituti accorpati Galilei e Artiglio. E un suo studente, Leonardo Pistoia, insieme ad altri membri della comunità scolastica, ha deciso di esprimere la propria gratitudine nei confronti della preside per tutto il lavoro svolto durante la sua lunga carriera. “La preside Lombardi è stata una figura guida all’interno della nostra scuola. Ha sempre lavorato duramente per garantire che gli studenti ricevessero un’istruzione di alta qualità e che l’ambiente della scuola fosse sicuro e accogliente. Siamo profondamente grati per tutto ciò che ha fatto per noi e per la scuola”.

“Lombardi – prosegue il messaggio – ha dedicato la sua carriera all’educazione e alla formazione dei giovani, dimostrando sempre una passione e un impegno fuori dal comune. Grazie alla sua leadership e al corpo docenti, la scuola ha raggiunto molti obbiettivi e successi con grandi soddisfazioni anche al livello nazionale. La stessa è sempre stata molto accogliente nell’ascoltare gli studenti ed adoperarsi per risolvere le loro problematiche. Il contributo della preside Lombardi alla nostra scuola è stato enorme. Cosa molto importante la preside Lombardi ha creduto in me e svariate volte è stata un punto di sfogo, riferimento per me ed altri studenti; ha cercato di creare un ambiente di apprendimento stimolante e accogliente e gran parte delle volte è riuscita nonostante le tante difficoltà. Siamo cresciuti molto sotto la sua guida che ormai va avanti da più di dieci anni e siamo molto grati per tutto ciò che ha fatto per noi. Nonostante la sua imminente pensione, la preside Lombardi ha continuato e continua a lavorare con dedizione e passione per garantire che la scuola funzioni al meglio. La sua eredità continuerà ad essere utile alla comunità scolastica. E’ un osso duro, ma certamente noi studenti non possiamo lamentarci ma ansi essere grati di tutto il suo operato. Siamo tristi di doverla salutare, ma al contempo felici di poter ringraziarla per tutto il suo lavoro. La sua eredità continuerà a essere un faro “.

La comunità scolastica desidera ringraziare la preside Nadia Lombardi per il suo straordinario lavoro all’interno della scuola. La sua dedizione e passione per l’educazione hanno fatto una grande differenza nella vita di molti studenti e il suo contributo rimarrà indelebile nella storia della scuola.