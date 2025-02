Saltano i fondi Erp. Il Pd: "Ristrutturiamo"

"Bisogna ristrutturare il patrimonio edilizio pubblico esistente e non costruire ex novo". Il Partito Democratico viareggino prende atto ("con sollievo") della mancata assegnazione di fondi Erp alla costruzione di nuovi alloggi in zona Migliarina e ribadisce la necessità di puntare sulla ristrutturazione del patrimonio esistente.

"L’esclusione di Viareggio e di Erp Lucca dalla graduatoria regionale per l’assegnazione dei fondi per la costruzione di nuovi alloggi nella zona Migliarina può rappresentare un’occasione per riorientare l’azione e le risorse verso un obiettivo prioritario e sostenibile – si legge in una nota dei Dem –: il recupero e la valorizzazione degli alloggi esistenti, senza sottrarre spazi verdi alla nostra comunità".

A sostegno della propria tesi, il Pd porta una serie di numeri: "A Viareggio, ben 85 alloggi Erp risultano attualmente sfitti. Di questi, 47 necessitano di interventi di ristrutturazione in attesa di finanziamento, 13 sono finanziati ma attendono l’avvio dei lavori, e 17 sono già in corso di ristrutturazione. La riqualificazione di tali immobili consentirebbe di rispondere all’emergenza abitativa che investe la nostra città, senza aumentarne il carico urbanistico, già estremamente pesante. A fronte di questa situazione – continua il Pd locale – invitiamo l’amministrazione a impegnarsi concretamente nel mettere a disposizione le risorse necessarie alla ristrutturazione degli alloggi di risulta, mettendo in campo un vero “piano casa” per la nostra città. La strada che indichiamo consente non solo di rispondere più rapidamente al bisogno di case, ma anche di promuovere una gestione più responsabile del patrimonio pubblico e del territorio".

"Il nostro impegno rimane quello di difendere gli interessi dei cittadini e di garantire un futuro sostenibile per Viareggio, per il verde pubblico e per i suoi quartieri, come la Migliarina – chiudono i Dem – che meritano un’attenzione concreta e rispettosa delle esigenze della comunità e dell’ambiente".