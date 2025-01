Salesiani, in settimana il sopralluogo. Saranno scattate foto alla chiesina

La data precisa non è stata ancora comunicata, ma fonti vicine alla "Borgo Versiliano", società proprietaria del complesso degli ex Salesiani, assicurano che questa settimana comincerà a prendere corpo l’interessamento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara nei confronti dello storico immobile. A giorni infatti del personale effettuerà un sopralluogo per scattare fotografie all’interno della chiesina annessa ai Salesiani in modo da consentire alla Soprintendenza di fare tutte le verifiche e valutazioni del caso finalizzate all’eventuale riconoscimento dell’interesse culturale del manufatto.

La vicenda è il seguito della mobilitazione avvenuta nei mesi scorsi e cominciata con la mozione della capogruppo Pd Irene Tarabella e dell’ex consigliere Nicola Conti. Erano poi intervenute anche una paio di ditte del mosaico (Favret e Lochtmans) dando la propria disponibilità a fornire assistenza per salvare i mosaici realizzati da Castaman negli anni ’50. Tutto questo dopo che nel Piano operativo è stata introdotta la possibilità di convertire i Salesiani in struttura alberghiera.