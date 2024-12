Sala giunta occupata. Ghiselli furioso

Ci risiamo. Ancora scintille tra il consigliere Enrico Ghiselli e il sindaco Bruno Murzi dopo che quest’ultimo ha inviato una comunicazione per informare che la sala giunta lunedì e martedì sarebbe stata occupata dall’ufficio personale per svolgere un concorso. Quindi non fruibile alla minoranza che in quello spazio si appoggia già con giorni limitati: una situazione che va a riaccendere la polemica dopo il cambio di serratura della stanza di Ghiselli a seguito del suo passaggio nelle file dell’opposizione e la costituzione del gruppo Legalità e Trasparenza. "Se nei tre giorni – ha protestato Ghiselli nella missiva a Murzi – con un orario veramente risibile di un’ora e mezza, che lei ha concesso ai consiglieri di minoranza, per vari motivi la sala giunta non è utilizzabile, credo ne debba essere autorizzato l’uso in orari e giorni diversi. Rimane aperto il fatto che relegare un diritto di agibilità per le minoranze a 4 ore e mezzo in una settimana sia poco comprensibile e la informo che ricorrerò nelle sedi istituzionali perchè sia riconosciuta dignità al lavoro di amministratore che credo di avere il diritto di svolgere nel palazzo comunale. Già il giovedì dobbiamo rinunciare all’uso della sala giunta che è assegnata alla maggioranza, che potrebbe tranquillamente far riferimento alla stanza del sindaco, o a quella che un tempo era stata assegnata al sottoscritto e che oggi è occupata da vice sindaco e assessori".

Fra.Na.