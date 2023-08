Sagra del Tordello Un’edizione da record

Sagra del Tordello da record: un fiume di persone ha assaggiato la specialità di Camaiore. Fine settimana tra luglio e Ferragosto presi d’assalto al Colosseo dove i volontari e i ragazzi hanno accolto decine di migliaia di persone raccogliendo un incasso di oltre 60.000 euro. Soddisfazione per don Gabriele Di Blasi che coordina l’oratorio: “E con la tradizionale foto di fine sagra, si chiude il sipario su questi sei giorni di festa in oratorio. La sagra dei tordelli rappresenta quest’anno la fine di una lunga estate che ha coinvolto ragazzi e adulti a condividere dei momenti forti insieme: la festa dei giovani a fine Maggio, le Colonie estive per i bambini, il campeggio degli adolescenti, reduci ancora dalla bellissima festa dei 40 anni del Colosseo che abbiamo ricordato ad Ottobre”.

L’oratorio dunque attivo e sempre presente nella vita della comunità: l’evento gastronomico oramai rappresenta un appuntamento da non perdere: “Tantissima gente si è congratulata con noi, non solo per il cibo, ma soprattutto per il clima fra di noi, per la serenità che ci contraddistingue e per l’educazione e la gentilezza dei nostri ragazzi - chiude il parroci - Il merito non è mai di chi organizza mentalmente un evento così importante: il merito va principalmente a chi ci ha messo il tempo e le mani, a chi ogni giorno era a sistemare gli ordini o le attrezzature, a chi ogni sera pativa il caldo delle cucine per offrire meticolosamente qualcosa che sa di amore oltre che di buono, a chi ha compiuto migliaia di passi per preparareoffrire pietanze o sistemare le bevande, a chi non si è visto fra la gente perchè era a fare i servizi più nascosti e più umili”.

