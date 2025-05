Sacchetti igienici gratis. Bocciata proposta Fdi

È stata bocciata la proposta della consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni relativa alla possibilità di concedere gratuitamente ai proprietari dei cani i sacchetti per la raccolta delle deiezioni dei loro amici a quattro zampe. "La nostra proposta andava incontro ai proprietari di cani e soprattutto avrebbe favorito il decoro urbano e la pulizia del territorio – sottolinea Romboni –: un piccolo atto di civiltà, insomma, che l’amministrazione Pierucci ha deciso di boicottare, adducendo come scusa i costi eccessivi dell’operazione".

Ma i conti, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, non tornano. "In realtà, l’investimento richiesto sarebbe stato veramente minimo, a fronte dell’impatto positivo che avrebbe avuto su tutto il territorio – argomenta Romboni –; non solo i residenti, ma anche turisti e visitatori si lamentano della sporcizia nelle strade e nelle aree verdi pubbliche. La a decisione attesta la totale mancanza di collaborazione con la minoranza – protesta la consigliera d’opposizione –: qualsiasi nostra proposta viene sistematicamente bocciata a priori; un atteggiamento, questo, che danneggia tutti i cittadini, come in questo caso: sarebbe stato risolto un piccolo problema quotidiano, con una ricaduta positiva sul benessere della collettività".

"Una buona amministrazione dovrebbe partire, anzitutto, dall’ascolto delle esigenze più semplici e concrete dei cittadini: un segno di civiltà – conclude Romboni – che la maggioranza di centro sinistra non è stata capace di comprendere e approvare"