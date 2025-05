Sacchelli nel team Disney. È suo il primo fumetto ispirato a Seafoam McDuck

La creatività versiliese da secoli è riconosciuta in tutto il mondo, basti pensare all’infinità di opere d’arte presenti in piazze pubbliche e in collezioni private. Una nuova opera made in Versilia, non meno importante, da domani entrerà in tutte le case del pianeta e avrà le sembianze di Seafoam McDuck, antenato di Zio Paperone creato nel 1953 da Carl Barks ("padre" di tutti i celebri paperi dei fumetti) ma finora soltanto nominato senza una storia vera e propria. L’onore di disegnare la prima avventura inedita dello "Schiumatore" vissuto nel 1700 è toccato infatti a Umberto Sacchelli, noto fumettista di 53 anni originario di Ripa e residente da sempre a Strettoia. Il suo talento ha fatto breccia nella Walt Disney company, che l’ha scelto per dar vita a un personaggio che entrerà nei cuori degli appassionati di fumetti.

"Per me è un sogno che si avvera – racconta Sacchelli – visto che ho sempre ’divorato’ fumetti, in particolare quelli della Disney, da quando ero bambino. Tutto è nato due anni fa quando mi contattò l’agenzia ’Arancia studio’ per propormi il progetto della Disney su questo antenato di Zio Paperone. Ho accettato senza pensarci due volte e così nel 2024 siamo partiti: ho lavorato su questo personaggio per tre-quattro mesi basandomi sulla sceneggiatura di Luca Barbieri". Il risultato sono 44 tavole che domani usciranno tra le storie del numero 83 della collana mensile di Zio Paperone, prima in Usa e in Italia e a seguire in tutto il mondo. Seafom Quack finora era menzionato solo nell’albero genealogico di Zio Paperone, senza una storia vera e propria a parte cenni sulle sue avventure. "Ricorda Jack Sparrow – prosegue Sacchelli – dato che parliamo di un personaggio semi-fantasy che a bordo di un galeone si dedicava a commerci marittimi. Fisicamente è come Paperino, vestito da pirata, con una casacca rossa e capelli lunghi biondi. Intraprendente negli affari come Zio Paperone, ma sfortunato come Paperino. E porta con sé una dentiera d’oro come ultima risorsa nel caso in cui perdesse tutto". Sacchelli, che ringrazia in particolare Ciro Cangialosi (editor di Arancia studio), sottolinea infine un dettaglio che alla Disney è piaciuto tanto: "Anziché la classica inchiostrazione fatta di pennello e inchiostro, ho usato un tratto personale, una tecnica ’graffiata’ con matite e chine che ricorda Jacovitti".