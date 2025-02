Sabrina e il sogno diventato realtà. La fisica spiegata ai bambini: "Vedo la meraviglia nei loro occhi"

Viareggio

Alle scuole medie si è innamorata della matematica grazie a Luciana Pierallini. Alla Università Milano Bicocca grazie alla professoressa Enrica Giordano si e appassionata alla fisica, alla stronomia e ha capito che le sarebbe piaciuto insegnare. Dalla Versilia dove è nata a Pietrasanta e dove ha frequentato le scuole, Sabrina Rossi ha seguito i suoi sogni: una laurea in fisica, un dottorato in astrofisica, insegna ai bambini a capire la fisica a scoprire in modo semplice, quasi come in un gioco, la luce, il suono, la materia. Una sorta di missione esplorativa che coinvolge anche le capacità motorie e cognitive dei bambini, del mondo nella quale è docente o formatrice a seconda della età dei bambini della scuola di base. Il progetto crea stupore e immaginazione già dal titolo: la Fisica delle Meraviglie. Sabrina Rossi si racconta alla Nazione.

"In questo periodo il progetto coinvolge l’istituto comprensivo Pietrasanta 1 dove porto avanti progetti PNRR Stem con bambini che vanno dai 3 ai 6 anni e adolescenti dagli 11 ai 14 anni; per l’istituto comprensivo Darsena a Viareggio partecipo al progetto Mapperò finanziato dal dipartimento per le politiche delle famiglie con l’associazione K-Production di Viareggio mentre per l’istituto comprensivo di Forte dei Marmi ho un progetto con la scuola di infanzia Caranna"

Una scelta professionale coraggiosa?

"Diciamo inusuale negli anni Novanta per le donne. Oggi spero che le cose siano cambiate e che le donne siano protagoniste in questo settore e in altri che in passato erano riservati al genere maschile".

Chi è Sabrina Rossi?

"Una bambina che ha creduto in un sogno. La mia è una famiglia è una famiglia tradiziomale mio padre Roberto, nella Guardia di Finanza, mia madre Gianfranca casalinga, mio fratello Gianluca avvocato. Mi immaginavano, moglie, madre, un lavoro sicuro, non è stato così mi sono iscritta al liceo scientifico, prima ancora che finisse l’anno scolastico della terza media, poi alla università di Pisa. Oggi mio padre, vive a Querceta è orgoglioso di me come mio fratello Gianluca. Lo sarebbe stata anche mamma che non c’è più. Un suo sogno lo ho realizzato mi sono sposata con Leonardo nel 2023. Vivo a Pisa, ma Viareggio e la Versilia sono nel mio cuore.

Siamo vicini al Carnevale?

"Ero e resto una carnevalara: per anni sono stata sul carro della Vecchia Viareggio con Leonardo nel fine settimana in moto, è una passione che condividiamo, veniamo a prendere un caffé a Viareggio".

La Versilia ?

"Porto nel cuore la biblioteca di Pietrasanta dove ho studiato e dove ho riletto l’ultima stesura della tesi. Il mioprogetto la Fisica delle Meraviglie ha mosso i primi passi in Versilia grazie a una amica del cuore di Pietrasanta Petra Bocci, coordinatrice del nido il Girotondo del Comune di Massarosa, e di Sonia Ridolfi , presidente della cooperativa La Gardeniza di Viareggio che hanno sostenuto il primo corso di formazione nei nidi gestiti dalla cooperativa"

La domanda è obbligatoria quale fisica ha come modello?

"Margherita Hack senza alcun dubbio"

Nel suo percorso ha incontrato tante persone a chi vanno gratitudine e riconoscenza?

"Al professor Federico ferrino che mi ha accompagnato nella tesi di laurea e sostenetuo nel proseguire il percorso della ricerca in astrofisica, a Iva Rossi, amica e compagna di vita da 40 anni, è come fossimo sorelle. Alla mia famiglia, a mio padre Roberto e a mio marito Leonardo, senza di lui non potrei seguire il sogno che avevo da bambina e che è diventato la mia professioe"

Una frase in cui si riconosce?

"Ogni strada nuova e una nuova strada. Una filosofia di vita che condivido con Leonardo".