Run for Airc. Tanti personaggi a sostenerla

Cresce l’attesa per la settima edizione della Run For Airc che si terrà domenica 13 ottobre. Ad aderire simbolicamente alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno voluto indossare la maglia ufficiale della corsa a sostegno delle ricercatrici e dei ricercatori di Fondazione Airc. Il primo a portare il proprio contributo è stato il maestro Andrea Bocelli, seguito dai campioni sportivi Chicco Evani e Roberto Mussi e dall’attore conduttore Paolo Ruffini. La campionessa di tennis Jasmine Paolini ha invece donato all’organizzazione la maglia autografata della Run for Airc. Per partecipare alla corsa/camminata occorre iscriversi all’Ufficio Informazioni Turistiche (10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino ai 12 anni). Info: 0584 280292