Ruba zaino a 13enne, denunciata

È tornata tornata da scuola in pullman, come ogni giorno, scendendo al terminal bus della stazione di Pietrasanta. Ignara del furto che avrebbe subìto dopo aver imboccato il sottopasso pedonale, dove una donna sbucata all’improvviso le ha strappato con forza lo zaino per poi fuggire su un treno in partenza. Vittima del brutto episodio, avvenuto venerdì intorno alle 15, è una 13enne che vive in città e frequenta le scuole a Forte dei Marmi. Ma la storia ha avuto un lieto fine grazie a un’altra ragazza che ha assistito alla scena ed è stata in grado di testimoniare e descrivere ogni minimo dettaglio consentendo così alle forze dell’ordine di bloccare e denunciare la ladra che nel frattempo era arrivata alla stazione di Pisa. Dopo aver confortato la 13enne, accompagnandola a casa dei genitori, la donna ha allertato i carabinieri della stazione di Pietrasanta, i quali hanno segnalato il caso alla Polfer mettendosi alla ricerca della fuggitiva. Grazie all’identikit fornito dalla testimone e alla descrizione dello zaino fatto dalla bimba, la ladra è stata intercettata come detto a Pisa e denunciata a piede libero dai militari dell’Arma. Lo zaino verrà restituito alla 13enne nel giro di poco tempo.

Daniele Masseglia