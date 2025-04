Ruba scooter e refurtiva a Viareggio, denunciato trentenne recidivo

Era uscito da circa un mese dal carcere di San Giorgio a Lucca dove aveva appena finito di scontare una condanna per furto ed è tornato nuovamente a rubare. Ma anche questa volta non gli è andata molto bene, perché l’uomo, un trentenne rumeno è stato subito smascherato dagli agenti di una volante del commissariato. Siccome lo conoscevano bene e soprattutto sapevano dei suoi numerosi precedenti, durante un servizio notturno di controllo del territorio lo hanno fermato in via Fratti a Viareggio. Il giovane era in sella a uno scooter che è risultato di proprietà del comune di Viareggio e che ovviamente risultava rubato.

Non solo. L’uomo aveva con sé 200 euro in contante di cui non ha saputo dire la provenienza, un pc portatile e una macchinetta del caffè. Gli agenti della Volante hanno fatto accertamenti e già nel corso della notte è emerso che macchinetta del caffé, contanti e Pc erano stati rubati poco prima al negozio di fiori Musetti di Lido di Camaiore. La refurtiva è stata tutta riconsegnata – con tanto di ringraziamenti del lavoro svolto dalla polizia – ai legittimi proprietari. L’uomo che, come detto, vanta numerosi precedenti per furti nelle attività commerciali e nelle abitazioni, è stato denunciato a piede libero per furto e ricettazione. Indagini e accertamenti sono in corso per valutare se altri furti commessi nelle scorse notti possono essergli attribuiti.

red.viar.