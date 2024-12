Rotatoria Pisanica-Olmi. Un’opera di arte ’verde’ per arricchire il rondò

Un olivo secolare autoctono, simbolo della tradizione toscana e richiamo alla vocazione agricola dell’area a monte del nuovo cavalcavia di via Pisanica; aiuole di Festuca glauca, graminacee ornamentali disposte in corrispondenza dei quattro punti cardinali; scaglie di ardesia e corteccia di pino, in dimensioni utili a resistere alle giornate più ventose, posizionate seguendo uno schema armonico. Completato l’allestimento della rotatoria tra le vie Pisanica e Olmi, realizzato a titolo gratuito dall’azienda Vivai Federigi di Pietrasanta e che, come richiesto dall’amministrazione comunale, valorizza l’area circostante “sposandone” le caratteristiche storiche e ambientali.

"La più sincera gratitudine a Daniele Federigi per aver donato l’opera alla comunità – sottolinea il sindaco, Alberto Giovannetti – e un ringraziamento al servizio ambiente, lavori pubblici e manutenzioni del Comune, in particolare ad Alessandra Genovesi che ne ha seguito e curato tutta la predisposizione dei sottoservizi, dall’impianto di irrigazione agli allacci Enel. Questo diventerà uno snodo nevralgico, per Pietrasanta, al completamento della nuova viabilità e sarà un ulteriore punto di pregio per il nostro territorio, strutturato su una forma d’arte ‘verde’". Per garantire un’adeguata manutenzione dell’area è stato installato un sistema di irrigazione a goccia"