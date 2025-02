Rotatoria alle curve di Motrone. Nulla osta dalla Soprintendenza: "Ora finalmente procediamo"

Se ne parla da almeno tre decenni, tra sogni, speranze e centinaia di firme raccolte tra cittadini, villeggianti e attività economiche. Poi lo scorso giugno c’era stata la chiusura della prima fase di progettazione, ma ad ottobre l’illusione di partire era stata bruscamente frenata dalla richiesta della Soprintendenza di effettuare alcune verifiche archeologiche. Un supplemento di attesa lungo quattro mesi, finalmente ripagato: nella giornata di martedì, quindi due giorni fa, la Soprintendenza ha comunicato il suo nulla osta in merito al progetto della rotatoria alle curve di Motrone. La messa in sicurezza del pericoloso incrocio tra l’Aurelia, via Tremaiola e via Tre Ponti (nella foto) diventa quindi realtà, con la tempistica ancora da scrivere. Occhio e croce la fase del progetto esecutivo dovrebbe concludersi entro fine 2025 e questo porta a pensare che nel 2026 la rotatoria sarà funzionante.

Ad annunciare la lieta notizia è il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani. "Martedì è arrivato il parere della Soprintendenza – spiega – con il quale ci è stato comunicato il nulla osta a procedere con la variante urbanistica. Siamo stati fermi per qualche mese visto che ad ottobre ci avevano chiesto una serie di verifiche archeologiche preventive vista la potenziale presenza in zona dei resti dell’antico forte di Motrone". A livello pratico l’intervento sarà realizzato da Anas, la quale spenderà circa 800mila euro su un totale di 1 milione, mentre i restanti 200mila euro saranno cofinanziati dal Comune, soldi inseriti nel bilancio preventivo 2025 e che includono le somme già spese per l’incarico affidato al progettista per il preliminare. "Grazie a questo parere possiamo andare avanti – prosegue Bresciani – chiaramente rispettando le indicazioni della Soprintendenza quali la data di inizio e fine dei lavori, dove faremo gli scavi e così via. La cosa importante è che da ora si può parlare di variante urbanistica, cosa di cui siamo molto felici. Aspettavamo questa comunicazione, l’iter non si dovrà più interrompere. Dopo la variante toccherà al progetto esecutivo e gli eventuali espropri, così che Anas possa realizzare i lavori come prevede la convenzione che stiamo ultimando. Inoltre Anas valuterà se collocare una scultura al centro della rotatoria: di sicuro metterranno il verde, mentre per l’opera faranno verifiche su sicurezza e visuale". Infine i ringraziamenti: "Al sindaco Giovannetti per aver da subito accolto le istanze dei cittadini e aver supportato il progetto, e poi l’amministrazione comunale e gli uffici per aver raggiunto questo risultato concreto".

d.m.