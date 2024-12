“Rombo di Natale“ di beneficenza. Le Tartarughe Lente per la scuola

di Gaia Parrini

È arrivato, sulla sua slitta, con una sacca piena di giochi, circondato da moto d’epoca, aiutanti e volontari delle associazioni viareggine, il Babbo Natale di “Rombo di Natale“, l’evento organizzato anche quest’anno dal Motogruppo Tartarughe Lente in Piazza Campioni.

Una sacca piena di doni e sorrisi, per i bambini e le loro famiglie, a cui Conad ha offerto la merenda, e banchetti, da quelli, tra le altre, di Croce Rossa, Avo e Ghostbusters, a quello della stessa associazione, con salvadanai, articoli natalizi, e oggetti tra i più vari, donati alla stessa Casina dei Ricordi e riproposti nello spirito del Natale, e in quello, universale, della solidarietà e della beneficienza, per un mercato ad offerta libera, a favore del progetto di donazione di un software di sostegno Geco del Motogruppo in aiuto alle scuole e ai bambini.

"Lo scopo di Rombo di Natale, così come tutto ciò che facciamo, è finalizzato al sociale - racconta Giuliano Bandoni, l’anima delle Tartarughe Lente - Come anni fa abbiamo fatto con i defibrillatori, quest’anno il filone del programma è l’aiuto ai bambini che hanno difficoltà. Aiutare è sempre stato lo scopo del nostro fare, tanto più che in questo periodo abbiamo rivolto a 11 famiglie la spesa di Natale, con altrettanti 35 pacchi natalizi per i senza tetto di Sant’Antonio. Inoltre, abbiamo fatto l’albero, alla Casina, volutamente senza palline, ma con tante lucine, per appendere, settimana prossima, le letterine dei bambini delle scuole che raccontino cos’è per loro la guerra e la pace". Lasciando così, su quell’albero, ma anche sulla Casina dei ricordi, una loro traccia.