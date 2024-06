Forte dei Marmi, turista derubato del Rolex da 50mila euro

Forte dei Marmi (Lucca), 20 giugno 2024 – Indagini dei carabinieri in Versilia per la serie di scippi e rapine di orologi di lusso ai turisti in passeggiata. L'ultimo aggredito è un americano di 60 anni scippato a Forte dei Marmi di un orologio Rolex del valore di circa 50mila euro.

Una donna l'ha abbracciato in strada, entrambi sono caduti a terra, l'uomo si è procurato delle escoriazioni ma lei ha approfittato della circostanza - da lei provocata apposta - per fuggire con l'orologio su un'auto guidata da un complice. Indagano i carabinieri. L'episodio è di alcuni giorni fa, ma ce ne sono stati diversi di casi simili in Versilia dall'inizio della bella stagione. L'arrivo di vacanzieri benestanti attira in Versilia criminalità di varie forme e una delle specializzazioni è la rapina di donna con l'abbraccio e la caduta.