Rogo devasta due abitazioni al Marco Polo

Momenti di paura ieri pomeriggio al Marco Polo per un incendio di un appartamento in via Maroncelli nei pressi dell’incrocio con via Palestrina. La proprietaria della casa è stata accompagnata in ospedale in ambulanza per accertamenti. L’incendio, divampato ieri verso le 16, è stato spento dai vigili del fuoco. L’incendio, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha interessato la camera da letto di un appartamento a piano terra, causando la distruzione del mobilio contenuto all’interno e interessando coi suoi fumi anche il piano superiore, abitato dal nipote della proprietaria.

I vigili del fuoco hanno dichiarato l’inagibilità di entrambi gli appartamenti della palazzina andata a fuoco.