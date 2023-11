Ritratti famosi. I volti del cuore negli Stati Uniti

In agenda ha un nuovo incontro con Papa Francesco che ha ritratto nel 2018, una mostra nel 2024 a New York, un’esposizione inagurata a Piatrasanta alla NAG art gallery “Ritratti famosi", Lorenzo D’Andrea (foto) pittore e scultore, vive nella frazione di Pedona, festeggia con queste tappe un compleanno importante: 80 primavere sulla carta di identità, perché per la passione che mette nella sua arte è rimasto quel ragazzo che ha frequentato il liceo artistico di Carrara con la consapevolezza che l’arte sarebbe stata la sua vita, la passione trasformata in professione.

Quando ha capito che voleva fare l’artista?

"L’arte è nel Dna della mia famiglia, mio padre Giuseppe, mio nonno Lorenzo. A 4 anni ho fatto il mio primo disegno".

Da quel disegno il percorso artistico di Lorenzo D’Andrea conta, per dirlo con i numeri, 290 personali nel mondo. I suoi ritratti hanno immortalato personaggi importanti del passato e attuali, alcuni dei quali ha avuto il privilegio di conoscerli. "Ho pranzato con Giovanni Paolo II, ho incontrato Papa Francesco e lo incontrerò al più presto", racconta con quella luce nello sguardo che è il lampo dell’artista.

Pittura e scultura cosa rappresentano per lei?

"Sono state e sono la mia vita. Lavoro con passione e con il cuore".

Se tornarsse indietro?

"Rifarei lo stesso percorso con lo stesso amore, perché l’amore è il sentimento che nuove tutto", ne è convinto Lorenzo D’Andrea, marito, padre e nonno.

Maria Nudi