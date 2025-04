Ritorno della Coppa Carnevale allo Stadio dei Pini di Viareggio: un passo avanti

"Bello vedere il ritorno della finale di Coppa Carnevale nella sua storica cornice dello stadio dei Pini di Viareggio". Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini. "Mi auguro – prosegue – che la struttura torni ad essere definitivamente agibile nei tempi previsti. Intanto è una notizia positiva che i tifosi, gli appassionati di calcio, gli sportivi abbiano avuto la possibilità di riabbracciare la storica finale della Coppa Carnevale nella sua tradizionale e classica cornice dello Stadio dei Pini rimasto chiuso da oltre sette anni. Non è’ certo stato lo scenario di Fiorentina-Dukla del 1966 con una struttura gremita di tifosi che campeggia nella foto storica nella sede del Cgc – ben diversa dalle ridottissime dimensioni delle tribune del nuovo impianto, seppure in linea con le capienze più piccole degli stessi stadi di massima serie – ma si tratta comunque di un passo in avanti dopo essere stati costretti a emigrare per tanti anni in altre strutture sportive anche fuori regione. Mi auguro che la conferma ed ufficializzazione di ripristino definitivo del Torquato Bresciani avvenga nei tempi previsti".

Massimiliano Baldini era presente alla finale di lunedì pomeriggio che si è conclusa con la vittoria del Genoa sulla Fiorentina. "Leggo sui quotidiani – conclude il consigliere regionale della Lega – ulteriori polemiche con riferimento a questioni che riguarderebbero la struttura dello stadio e il suo progetto ma oggi il ritorno della Coppa Carnevale nel suo stadio di casa è l’unica cosa che al momento conta".