Ristorante al buio per ripicca, ubriaco provoca black out

Massarosa (Lucca), 19 marzo 2024 – Si è presentato a mezzanotte e mezzo passata davanti alla porta d’ingresso di un ristorante a Massarosa in condizioni psicofisiche visibilmente alterate. E ha chiesto che gli facessero una pizza. Ma di fronte al naturale diniego del gestore del locale che gli ha fatto garbatamente notare che a quell’ora la cucina era già chiusa e che anche gli ultimi clienti stavano andando via, l’uomo ha dato in escandescenze. Ha urlato e sbraitato in mezzo alla strada, ha colpito la porta del ristorante con pugni fino a che non ha danneggiato la centralina elettrica sull’esterno del locale provocando un black out.

E’ successo venerdì sera e il concitato episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo – un italiano di mezza età – da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Indagini e accertamenti sono ancora in corso perché non è ben chiaro se per provocare il black out abbia utilizzato un petardo, oppure un’arma artigianale che spara pallini.

Un episodio comunque inquietante che vede il ristorante massarosese come vittima di quanto accaduto. Un ristorante principalmente per famiglie con una clientela anche accuratamente selezionata. Come anche altre sere, il venerdì era scivolato via in maniera perfetta. Niente che lasciasse prevedere quello che sarebbe accaduto al momento della chiusura.

Quando l’uomo in evidente stato di ubriachezza molesta si è presentato alla porta è stato garbatamente allontanato e sono stati chiamati i carabinieri quando aveva iniziato a dare in escandescenze. Poi si era allontanato e si pensava che la cosa fosse finita lì. Invece dopo una decina di minuti è andata via la luce all’interno del ristorante. Quando i camerieri e il proprietario sono usciti hanno notato che quell’uomo era tornato e subito hanno pensato che potesse essere stato lui a provocare in qualche modo il black out. Proprio in quel momento è arrivata la pattuglia dei carabinieri. Sono stati fatti i primi accertamenti e ascoltati i testimoni. Il presunto autore del gesto è sempre rimasto lì, sicché i carabinieri lo hanno potuto portar via per identificarlo e poi dopo gli accertamenti di rito lo hanno arrestato.

Ieri è comprasi davanti al Tribunale di Lucca per il processo per direttissima.