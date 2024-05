Rischio vandalismi in spiaggia. Da stasera chiusi 15 passi a mare

Periodo non facile per le discoteche, alle prese con revoche delle licenze (Bussola e JustMe) e curatele fallimentari (Seven). In attesa di sapere se e come ripartiranno, ci sono invece bar e pub che si stanno già fregando le mani, pronti ad accogliere il trasferimento in massa del popolo della notte. Ecco perché da oggi al 30 settembre 15 passi a mare su 24 saranno chiusi da venerdì a domenica, dalle 21,30 alle 8, all’altezza dei locali. La richiesta è arrivata dal Consorzio mare Versilia. "Visto il rischio di vandalismi ai danni delle attrezzature e del disturbo della quiete pubblica – spiega il presidente Francesco Verona – dobbiamo prevenire. Bar e pub faranno serate con musica per intrattenere le persone e dopo la chiusura la gente andrà sul mare. L’accesso alla spiaggia non sarà impedito, ma i punti nevralgici vanno preservati". Saranno chiusi i passi tra Il Pescatore-La Bussola, La Bussola-Il Barattolo, 90° Minuto-Sorrento, Sorrento-Stella 83, Palazzo della spiaggia-Lido, Biondetti-Aeolus, Zara-Nettuno Alba, Marzocco-Luciano, Roma Garden-Tropicana, Biancamano-Sorriso, Firenze-Italia, Soleado-Faruk, Firenze-La Versiliana, Coluccini-Lido di Destro e Chimera-Patrizia.

Daniele Masseglia