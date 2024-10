Rischio piogge e frane. Scuole in collina chiuse

L’allerta meteo arancione diramata per tutta la giornata di oggi mette paura. E così i sindaci di Seravezza, Stazzema e Camaiore hanno firmato delle orinanze con cui chiudono le scuole di collina e di montagna.

A Stazzema il sindaco Maurizio Verona ha deciso di chiudere i plessi scolastici di Pontestazzemese e di Levigliani, così come il Museo di Sant’Anna di Stazzema - Parco Nazionale della Pace, in via precauzionale.

A Seravezza oggi rimarrà chiusa la scuola per l’infanzia di Basati “Romeo Salvatori” e verrà sospeso, per l’intera giornata, il servizio scuolabus comunale per le frazioni di Ruosina, Giustagnana, Minazzana, Basati, Cerreta Sant’Antonio, Fabbiano, Azzano, Malbacco e Riomagno. È quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Lorenzo Alessandrini. Un provvedimento adottato in considerazione del fatto che si tratta di "evento significativo all’inizio della stagione autunnale – si legge nell’ordinanza – con la previsione di forti piogge che potrebbero causare pericolo per caduta piante e smottamenti. Nessun provvedimento di chiusura, invece, per le altre scuole del territorio comunale, ferma restando l’attenzione molto alta da parte della protezione civile del Comune. "La protezione civile comunale è pronta per un attento e continuo monitoraggio della situazione – spiega il sindaco Alessandrini – le soglie pluviometriche previste sono elevate e il sistema è pronto a fronteggiare questa intensa perturbazione".

A Camaiore il sindaco Pierucci ha disposto la chiusura delle scuole a Orbicciano, Marignana, La Pieve e Santa Lucia. Sospeso anche il servizio scuolabus in tutte le frazioni collinari del territorio comunale.Tutte le altre scuole di ogni ordine e grado resteranno normalmente aperte.