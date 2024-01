Riscaldamento guasto. Alunni in "ghiacciaia"

Rientro ‘ghiaccio’ per i piccoli alunni fratesi: si lavora alla pompa del riscaldamento. Chiusa da giorni la scuola elementare di Frati: un guasto ad una tubazione dell’impianto di calore ha prolungato le vacanze degli scolari. I bimbi dunque sono rimasti al freddo nella scuola intitolata a Papa Giovanni XXIII del piccolo borgo lungo la Provinciale vicino alla chiesa: finite le feste, subito dopo l’Epifania, il rientro degli alunni della primaria e’ avvenuto infatti all’insegna del ‘ghiaccio’. Proprio in questi giorni ovunque la temperatura e’ scesa di parecchio e le aule erano rimaste senza riscaldamento: e’ scattata dunque tre giorni fa l’ordinanza di chiusura della scuola che, come auspicano sia le famiglie che in Comune, stamattina dovrebbe essere tutta al caldo. Il problema e’ stato quello di un guasto all’impianto che, dopo un sopralluogo dei tecnici, ha reso necessaria la sostituzione di alcuni pezzi di tubo da congiungere alla caldaia centrale. Dal Comune assicurano che già ieri gli operai erano a lavoro tutto il giorno per rimediare il guasto e per non far perdere ulteriori giorni di scuola ai bambini oltre che evitare di creare disagi alle famiglie. La scuola primaria di Frati e’ una piccola succursale del plesso del capoluogo e raccoglie decine di alunni della frazione di ingresso a Camaiore e delle zone limitrofe: e’ nota per essere un ambiente di elevata qualità didattica oltre che preciso e molto ben seguito. I genitori degli scolari sperano che stamattina il disagio venga risolto come assicurato.

I.P.