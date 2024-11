Riqualificazione di Lido. Lavori in via Roma Capitale: "Sarà rimessa a nuovo"

Continua la riqualificazione di via Roma Capitale a Lido, nel tratto tra via Italica e via Toniolo. L’intervento è di fatto la prosecuzione dell’opera terminata nel 2022 per un milione di euro.

I lavori in corso vedranno la rigenerazione del tratto tra via Italica e via Toniolo, per circa 300 metri, che attualmente versa in uno stato di forte degrado: risistemazione complessiva di entrambi i marciapiedi e totale riasfaltatura del manto stradale, che ad oggi presentano forti sconnessioni, avvallamenti e buche, dovute anche alle radici delle alberature presenti, che ne pregiudicano gravemente la praticabilità e il transito in sicurezza, sia veicolare che pedonale. In più, verrà realizzata una nuova rete di fognatura bianca, ad oggi assente, con caditoie per acqua piovana.

I lavori corrispondono ad un investimento complessivo di 350 mila euro. Il progetto va a braccetto con quello su via Marconi, i cui lavori partiranno la prossima settimana. "Proseguiamo il piano di rigenerazione urbana di Lido di Camaiore iniziato ormai oltre 10 anni fa – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; abbiamo investito risorse per il completo rifacimento di tante strade: via Roma Capitale, via Gasparini, via Adua, via Don Minzoni, via Buonarroti, via Massei, via Perasso, via delle Ginestre, via Manfredi, via Forlanini, via Pellegrinetti, via Hack, via Pellico, via Garibaldi, solo per citarne alcune, con un investimento complessivo che sfiora, ad oggi, i 10 milioni di euro".

Ma l’impegno non si ferma qua. "Con questi due progetti prosegue un intenso autunno di lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; è in corso il cantiere su via delle Serre per la prosecuzione della pista ciclabile mare-monti (450 mila euro), che sarà di fatto un vero e proprio restyling della strada, e il rifacimento totale della pista ciclabile lungomare, dal Fosso dell’Abate al confine con Pietrasanta (1 milione e 100 mila euro). E il prossimo anno seguiranno ulteriori interventi per rendere Lido sempre più bella e decorosa".