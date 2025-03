Riqualificazione della piscina: "Saltata la riunione con i genitori"

I ritardi nei lavori alla piscina finiscono ancora una volta al centro del dibattito. A spronare l’amministrazione sono i consiglieri della lista ’Per Massarosa’ Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini: "Nel consiglio di comunale di fine febbraio è stata respinta dalla maggioranza una mozione presentata da tutta l’opposizione in cui si impegnava l’amministrazione comunale a far ripartire quanto prima con atti concreti i lavori della piscina – scrivono i consiglieri di minoranza –; alla sindaca e alla sua giunta chiediamo di approvare quanto prima la variante del piano vasca che giace in Comune da più di due mesi, e di non giocare sull’invarianza economica. È infatti ormai chiaro a tutti che, per mantenere l’invarianza economica, si dovrà necessariamente fare a meno di alcune cose, si parla di arredamenti che, si dice, verranno messi dal nuovo gestore dell’impianto".

Nel frattempo, ieri è saltata la riunione tra genitori e amministrazione, prevista per le 21, proprio in tema di piscina comunale: "È stata improvvisamente annullata nel pomeriggio con un semplice messaggio in chat, senza alcuna spiegazione – denunciano i consiglieri di minoranza –; un incontro atteso da tempo, soprattutto dopo le tante promesse non mantenute dall’amministrazione, che da mesi sembra essersi defilata senza dare risposte".