Riqualificazione del centro ’Sterpi’. La giunta ha approvato il progetto

Il 2025 sarà l’anno del rifacimento dell’impianto sportivo ’Sterpi’ in via Fonda, nel capoluogo. La giunta ha approvato il primo progetto di fattibilità tecnico-economica per il grande cantiere su uno degli spazi sportivi più importanti del territorio, per restituirlo alla collettività ben riorganizzato nelle sue funzionalità.

Dopo la completa sostituzione del manto erboso in sintetico del campo a 11, realizzata a fine 2023 (400mila euro), l’amministrazione ha avviato l’iter per dar vita al grande progetto di rifacimento complessivo dell’impianto, su cui lavora da tempo e che, nel suo complesso, corrisponde ad un investimento che supera i due milioni di euro.

L’intervento risulta molto complesso nella sua struttura attuativa e sarà perciò suddiviso in più lotti, dilazionati nel tempo. Il primo lotto (quello di cui, appunto, è stato approvato il progetto) consisterà nell’esproprio – e successiva sistemazione funzionale – dei terreni su cui insisteranno le nuove strutture e la realizzazione dei nuovi spogliatoi. L’importo complessivo di questa prima tranche si attesta su 750mila euro, e il cantiere, valutando le tempistiche necessarie, dovrebbe partire nel giro di qualche mese.

In seconda istanza, si passerà alla dismissione degli attuali container adibiti a spogliatoi e alla costruzione di nuove tribune, nuovo campo a nove e nuovo punto di ristoro in muratura ad uso bar.

Ma gli interventi non riguarderanno solamente l’area sportiva: si tratta, in linea complessiva, di un’ampia rigenerazione urbana di tutta l’area circostante, con nuovi stalli a parcheggio e, in generale, più decoro e più funzionalità.

"Si tratta di un’opera complessa e lunga nel suo iter progettuale, ma che finalmente stiamo per far partire – commentano gli assessori ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche e allo sport Luca Mecchi –; siamo riusciti ad elaborare un’idea progettuale che non sia soltanto il rifacimento dell’impianto sportivo, ma una vera e propria rigenerazione urbana di tutta l’area di Sterpi che circonda il campo. L’attenzione alle realtà sportive del territorio è massima – concludono –: parallelamente a questi, il 2025 sarà l’anno in cui vedremo partire anche i lavori all’impianto Benelli a Lido di Camaiore dove, nel triennio, inaugureremo il nuovo punto ristoro (quasi concluso), rifaremo il manto del campo a undici e realizzeremo la copertura delle tribune e il nuovo campo a nove".

RedViar