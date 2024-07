Ripristinate le docce nei bagni. Il Comune sblocca l’impasse

Via libera alle docce in spiaggia, fermo restando la non potabilità dell’acqua che dovrà essere evidenziata con appositi cartelli. A sbloccare un inghippo che da oltre un mese aveva visto insorgere concessionari e bagnanti a causa delle nuove norme introdotte da un protocollo siglato da Regione e Asl, è stata la determina dirigenziale che vede il comune di Pietrasanta rimettere in funzione per primo a livello versiliese le docce negli stabilimenti. Liberando, come detto, un servizio rimasto finora in sospeso a causa delle controverse modalità di approvvigionamento idrico.

"Una mancanza difficile da spiegare agli ospiti delle nostre spiagge – sottolinea il sindaco e assessore al demanio Alberto Giovannetti, che in questi giorni ha tenuto un contatto serrato con tutti gli enti interessati – che si sono trovati improvvisamente a non poter utilizzare un elemento abituale e per certi versi banale, oltre che previsto dalle normative del settore per le strutture balneari. Come amministrazione ci siamo fatti carico, appena possibile, di risolvere questa impasse a supporto sia delle nostre categorie economiche, che devono lavorare nella serenità più assoluta in questo periodo, per loro cruciale, sia dei frequentatori della nostra Marina. Nell’auspicio che, in tempi più consoni, sulla questione dell’approvvigionamento idrico sia fatta chiarezza definitiva". L’atto dirigenziale, infatti, prevedere la possibilità di utilizzare, per l’alimentazione di docce e lavapiedi, l’acqua proveniente da pozzi regolarmente denunciati e censiti dalla Regione, anche se non in possesso del giudizio di idoneità per acqua potabile. A corredo, non a caso, ci sono alcune prescrizioni come l’indicazione, attraverso apposita cartellonistica, della non potabilità dell’acqua e la messa a disposizione alle autorità competenti di tutta la relativa documentazione, a partire dalle analisi, da eseguire in autocontrollo.

Notizia che viene accolta con soddisfazione da Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia. "Ringrazio l’amministrazione comunale, in primis il sindaco Alberto Giovannetti e la dirigente Valentina Maggi – dice – per essersi impegnati e adoperati per risolvere e chiarire la questione. I nostri concessionari faranno di tutto per realizzare le docce, come stabilisce il protocollo Regione-Asl, nel più breve tempo possibile. Anche da noi di recente ci sono state alcune lamentele dei cienti, abituati da sempre a fare la doccia per togliersi la sabbia e il sale di dosso".

Daniele Masseglia