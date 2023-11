Ripartono i cantieri. Un milione e mezzo di euro per strade e marciapiedi

Passata l’emergenza maltempo riprendono i lavori sul territorio. La giunta Del Ghingaro ha infatti deliberato un atto cha approva il programma dei lavori affidati a MoVer spa, e conferma la somma di 1milione e 500mila euro destinati al rifacimento di strade e marciapiedi. Per quanto riguarda il manto stradale sono già i svolgimento i lavori in via Aurelia Nord, nella zona del cimitero, rotonda compresa, per 390mila euro; le asfaltature di via Pucci, nel tratto compreso tra via San Francesco e via Cairoli, via Puccini nel tratto da via Machiavelli a via Mazzini, via XX Settembre da via Burlamacchi a via Fratti, per un totale di 195mila euro. In via di conclusione anche i lavori nel quartiere del Terminetto, da piazza Buon Consiglio a via Farabola Est, a via dei Larici per un investimento totale di 317mila euro.

Lavori sui marciapiedi quasi terminati in via Verdi, tra piazza Dante e via Puccini (75mila euro). In via di rifacimento anche i marciapiedi di via Puccini a Torre del Lago, dal Belvedere fino al sottoponte della variante Aurelia. L’investimento è di 150mila euro e prevede, oltre all’intervento strutturale, la copertura con masselli autobloccanti tipo “Margherita” eanche la realizzazione delle aiuole per le alberature. "Con l’intervento su viale Puccini – spiega l’amministrazione – stiamo andando in continuità con i lavori al Belvedere e sul 2024 saranno investiti ulteriori 600mila euro sempre su asfalti e marciapiedi. L’obiettivo è quello di avere un ingresso ai luoghi pucciniani nuovo, bello ed efficiente, a maggior ragione nell’anno del centenario".