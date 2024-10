"Ripartiamo dai transfughi di GDG"

VIAREGGIO

Soddisfazione per l’affermazione di Marcello Pierucci quale nuovo presidente della Provincia viene espressa in maniera compatta da tutto il centrosinistra. A cominciare dal segretario del Pd della Versilia, Riccardo Brocchini che rivendica la primogenitura della candidatura del sindaco di Camaiore. "Sono estremamente contento ed emozionato per aver individuato da molti mesi nella figura del sindaco di Camaiore il candidato migliore per Palazzo Ducale. Pierucci è una persona preparata, con lunga esperienza amministrativa, allo stesso tempo è una persona modesta ed educata, di buon senso e sono sicuro che saprà svolgere il suo ruolo con professionalità e serietà". Soddisfazione espressa anche dal Pd di Viareggio che parla di vittoria storica. "Pierucci – si legge in una nota della segreteria comunale guidata da Filippo Ciucci – è riuscito infatti ad ottenere consensi trasversali dimostrando la stima di cui gode nella zona". Ma da via Regia si evidenzia articola anche un ragionamento più articolato del risultato. "Il voto – prosegue la nota dei dem viareggini – ha evidenziato due aspetti politici rilevanti per l’amministrazione di Viareggio: il sindaco Del Ghingaro ha scelto personalmente, un’altra volta, come suo alleato Mario Pardini, sindaco sostenuto dall’estrema destra lucchese". Ma questa volta evidenzia il Pd "la sua maggioranza si è spaccata scegliendo di astenersi e non eseguire gli ordini di scuderia del sindaco, facendo mancare così voti importanti per il candidato Pardini. Un risultato catastrofico dunque: sconfitta elettorale e spaccatura di una maggioranza che si è sempre millantata granitica". E da qui un’apertura di credito senza pregiudiziali nei confronti di quanti in seno all’attuale maggioranza si sono astenuti. "Come PD di Viareggio – conclude la nota – siamo convinti che questo risultato possa segnare l’inizio di un nuovo percorso di crescita per la coalizione progressista e di tutto il centro sinistra Viareggio. Chi ha capacità di autonomia e si sottrae ai diktat troverà in noi la stessa disponibilità al confronto e al dialogo che abbiamo dimostrato anche in questa competizione elettorale".