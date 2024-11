Riparte la Pro Loco. Assegnate le cariche

Il nuovo corso della Pro Loco di Querceta è ufficialmente iniziato. Il via libera è arrivato ieri pomeriggio con l’insediamento del nuovo consiglio direttivo, alla presenza del presidente di seggio Marco Gianvanni e della segretaria di seggio Francesca Neri, a cui ha fatto seguito l’assegnazione delle cariche da parte del neo presidente Antonio Giorgi. Quest’ultimo, come da prassi, ha iniziato il consiglio portando i suoi saluti e illustrando i propri obiettivi, dopo di che ha passato in rassegna le nuove nomine in seno alla Pro Loco.

Oltre a Giorgi, pertanto, il direttivo sarà composto dai due vice presidenti Gianluca Mannini e Alberto Gassani, in segreteria Amos Antonio Pacini, Michela Genovesi e Simona Fenu (con Francesca Neri collaboratrice esterna), cassiere Paolo Biagi (con Rosalba Bacci collaboratrice esterna), addetto social Giacomo Ercolini, addetto stampa Michela Genovesi, archivio Elisa Viola Garfagnini (collaboratrice esterna per riordino), magazzino Stefano Pellegrini, regolamenti Antonio Giorgi e Alberto Leonardi, per Miss Palio Simona Fenu, Rinaldo Biagi e Stefano Pellegrini, per il Festival Mario Luca Lavorini e Luciano Papini, per la Staffetta Maurizio Bertonelli e Alessio Venturi, per il Palio Gianluca Mannini e Alberto Gassani, per la Corsa Gianluca Cola, Gabriele Domenici e Andrea Polacci, commissione colori Simona Fenu e Giacomo Ercolini, per le gare Giorgio Tognetti e Alessandro Calissi. Infine, per quanto riguarda il Torneo, come responsabili sono stati scelti Paolo Biagi e Michele Salvatori. Nelle prossime settimane il neo direttivo tornerà a riunirsi per cominciare ad organizzare l’edizione 2025 del Palio dei Micci e le altre attività.