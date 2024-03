Riparatore di biciclette. Quattro magazzinieri

RIPARAZIONE BICICLETTE FORTE DEI MARMI

La persona ricercata dovrà occuparsi di riparazione biciclette. Per candidature: 3890489229 - [email protected]

PERSONALE RISTORANTE PIZZERIA

Ristorante pizzeria La Ciurma di Forte dei Marmi cerca 1 SOUS CHEF, 1 AT CUCINA, 1 AT PIZZAIOLO, 1 CAMERIERE con esperienza triennale per la stagione estiva da marzo a ottobre. Inviare cv tramite whatsapp al 371.1614247

4 MAGAZZINIERI/AUTISTA

Ingrosso di frutta e verdura “Versilfrutta” a Lido di Camaiore cerca per preparazione e consegna ordini a domicilio. Richiesta esperienza nella mansione, licenza media, patente A, B e C. Automunit*, Haccp, sicurezza sul luogo di lavoro. Dal 1/06/2024 al 15/09/2024, 6 giorni lavorativi su 7. Contratto di tipo stagionale con orario 6-12. Per candidarsi contattare il numero 0584/90046 o inviare cv a: [email protected]