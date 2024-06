Ripa, oggi la Fiera di San Luigi by night

Entra nel vivo a Ripa la festa patronale di san Luigi. Il programma, messo a punto dalla contrada La Lucertola in collaborazione con il Comune, ha preso il via il 14 giugno e si protrarrà sino a domenica con una giornata dedicata allo sport. Prossimo appuntamento di rilievo oggi con la fiera in piazza Europa e in via Rinascita e che, per la prima volta, si svolgerà in fascia serale, dalle 17 alle 24. All’interno della fiera anche il mercatino dell’artigianato che prenderà posto nella piazza del paese. "Lo slittamento in ore più fresche – spiega l’assessore Adamo Bernardi – creerà senz’altro le condizioni ideali per trascorrere qualche ora di svago tra le numerose proposte di questo appuntamento, tra le proposte della fiera, il mercatino dell’artigianato, la tombola e gli appuntamenti musicali".

Scorrendo il programma, alle 19 è prevista la santa messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate, alla stessa ora inizierà in piazza Europa la sfilata di moda a cura di Gruppo Arte & Moda, lo Skarabocchio e l’Angolo Rosa, alle 20.30 la cena conviviale alla parrocchia, alle 21 la tombola a cura della contrada La Lucertola e alle 21.30 musica dal vivo con Dino Mancino. Si prosegue domani con gli stand gastronomici dalle 20 in piazza Europa a cura della contrada rossoverde e alle 21.30 la musica dal vivo con dj Sandro Pozzi. Chiusura domenica alle 17 con la staffetta under 14.