"Rione Migliarina e Rione Terminetto: festa unita per i bambini, record storico per il Carnevale 2024"

A distanza di oltre due decadi Rione Migliarina e Rione Terminetto tornano a far festa unendo le forze. Un’unione d’intenti quella tra Florinda e Faraboletto, le due maschere rionali, per far festa ai bambini dei due popolosi quartieri. Rinviata lo scorso venerdì, causa pioggia, la festa vedrà soprattutto protagonisti i più piccoli. "L’appuntamento - conferma il presidente del Rione Migliarina Sergio Puccetti, che sarà affiancato dall’omologo Giuliano Olivi – è per le 15 di oggi nella piazza del quartiere al circolo ‘Amici della Migliarina’. Lì, nell’adiacente campetto da basket daremo vita alla festa, con la musica del dj Andrea Paci, e lì esponeremo tutti i disegni dei bimbi. Alla presenza di Burlamacco e Ondina daremo poi via alle premiazioni, per il miglior disegno, il terrazzo più addobbato e la lotteria. Ma - specifica ancora Puccetti - consegneremo una targa ricordo anche al decano dei costruttori del Carnevale, nonché nostro rappresentante per tantissimi anni sui Viali a Mare, Regolo Micheli e alla famiglia di Daniele Biagini, che per noi ha scritto ed interpretato tante indimenticabili canzoni carnevalesche"”. Con la festa Migliarina/Terminetto il Carnevale 2024 passa definitivamente agli archivi, portandosi dietro il record storico di incassi e di presenze.

Sergio Iacopetti