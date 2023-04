Riomagno si tinge di blu e racconta la fragilità con barchette di carta

Seravezza oggi si colora di blu in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Palazzo Mediceo, il Ponte del Pretale all’ingresso del paese, la Pro Loco, il paese di Riomagno si tingono del colore scelto dall’Onu per caratterizzare questa campagna cui il Comune aderisce con determinazione. "In relazione alla consapevolezza sull’autismo – spiega Valentina Mozzoni, assessore alla pubblica istruzione e all’inclusione sociale – ritengo ci sia ancora molta strada da fare. Non a caso in Italia alle persone con disabilità si dedicano meno risorse rispetto alla media europea e proprio a tal fine, con l’assessorato all’inclusione, cerco di portare avanti una massiccia azione di sensibilizzazione attraverso eventi e convegni focalizzati su queste tematiche. Un esempio è MentInclusive, la due giorni svoltasi con successo lo scorso fine settimana". A Riomagno stasera alle 21 saranno accese luci blu dedicando l’evento al ’navigare nel mare delle difficoltà’ raccontando la fragilità attraverso tantissime barchette di carta.