Rinnovo della rete idrica. Iniziata la sostituzione di 900 metri di tubi

Il piano di rinnovo della rete idrica disposto da Gaia prosegue con nuovi interventi finalizzati a garantire maggior efficienza e sostenibilità. Nei giorni scorsi sono stati avviati infatti i lavori per la sostituzione delle tubazioni in via Padre Ignazio da Carrara e via Francesco Carrara, per un totale di circa 875 metri di nuova condotta e una spesa complessiva di oltre 600mila euro. L’intervento in via Padre Ignazio da Carrara (tra via Carrara e via Gobetti) si concluderà entro aprile e dopo la pausa estiva saranno portate a termine anche le operazioni di sostituzione in via Carrara (tra via Buonarroti e la Provinciale). "Il rinnovo della rete – spiega il gestore – si è reso necessario a causa della vetustà delle condotte esistenti: le nuove tubazioni consentiranno di superare le criticità dovute alle frequenti perdite e ai conseguenti disservizi".