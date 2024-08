Rinnovamento della costa. Il Villa Carla cambia pelle. Al suo posto dodici case

L’hotel Villa Carla si avvia a essere ristrutturato. La struttura ricettiva situata nel cuore di Lido di Camaiore, a circa 400 metri dal mare, sarà trasformata in toto e cambierà destinazione d’uso, che passerà da alberghiera a residenziale. Non sarà più un hotel, dunque: al posto della maestosa costruzione, in futuro troveranno spazio dodici unità abitative.

Villa Carla ha cessato la propria attività da una quindicina d’anni, nel 2007. Il progetto di riqualificazione è curato dall’architetto Sabrina Balanzin. "La tipologia del fabbricato ristrutturato ricalcherà i caratteri lineari e sobri di una architettura contemporanea – si legge nella relazione tecnica –, che prevede un accurato studio della finitura delle facciate". Per quanto riguarda i materiali da costruzione, "la scelta ricadrà su materiali biocompatibili e con un basso impatto ambientale cercando di tenere sotto controllo le emissioni di Co2 lungo tutto il processo di produzione dei vari materiali impiegati".

L’edificio sarà quasi totalmente autosufficiente. "Particolare cura verrà prestata per l’impianto di riscaldamento e raffrescamento – si legge nel progetto –; infatti gran parte dell’energia necessaria verrà prodotta da sistemi rinnovabili. Tutti gli appartamenti saranno dotati di impianti di riscaldamento a pavimento".

Grande attenzione sarà dedicata alle aree verdi. "La soluzione del verde progettata consentirà un alto valore paesaggistico dell’area destinata a giardino, contribuendo ad un coerente inserimento delle opere nel contesto dei luoghi e dei giardini circostanti. Le scelte delle specie vegetali sono inoltre compatibili con le caratteristiche pedologiche e climatiche dell’area e progettate secondo le specifiche esigenze di guizione della stessa".

Saranno ricavati tre appartamenti per piano: quelli al pian terreno avranno delle resedi di proprietà esclusiva, mentre quelli ai piani superiori saranno corredati da un balcone. Inoltre, negli spazi verdi al piano terra e nella resede comune ai vari appartamenti saranno messe a dimora delle piante sempre verdi. Nel piano seminterrato troverà spazio un parcheggio. L’obiettivo è creare un edificio perfettamente integrato con la realtà circostante. Dai lavori di riqualificazione della struttura alberghiera dismessa, il Comune otterrà poco più di 400mila euro.

