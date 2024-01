Rinasce l’ex Camp. Domani via al cantiere. Sorgerà un nuovo polo culturale ed espositivo

L’impatto fisico, per i pietrasantini, sarà minimo visto che parliamo di una zona cuscinetto tra la città e la linea ferroviaria, lontana dal classico passeggio. Ma l’avvio ufficiale della rigenerazione urbana dell’ex Camp di via Marconi significa tanto per la Piccola Atene in quanto parliamo di un immobile che ha un valore storico e architettonico di pregio. La partenza del cantiere è fissata domani, con numeri importanti: quasi due anni e mezzo di lavori, per un importo di circa 5,5 milioni di euro quasi interamente coperti da risorse del Pnrr e inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Il futuro dell’ex Camp, che si trova dietro la palazzina della polizia municipale, è di mettere a disposizione dei giovani e degli artisti una serie di spazi creativi ed espositivi, insieme a sale riunioni, bar e altri servizi, il tutto inserito in una struttura che ricorderà le gallerie delle grandi città. Una sfida importante: si tratta del più corposo intervento previsto da qui al 2026, secondo solo al recupero della Rocca di Sala (10 milioni), il polo scolastico di Tonfano (6,7 milioni, cifra destinata però a raddoppiare) e la variante Pisanica (6 milioni).

"Questa settimana – spiega l’assessore a lavori pubblici Matteo Marcucci – partiremo con la pulizia e l’allestimento del cantiere. I lavori veri e propri inizieranno presumibilmente a fine febbraio. Possiamo comunque definirla una vera partenza che ha come obiettivo quello di recuperare il patrimonio architettonico dell’ex Cooperativa di consumo, come ci ha riconosciuto anche il Pnrr finanziando l’opera quasi in toto". Il futuro è già segnato: l’ex Camp andrà a comporre un nuovo polo culturale lungo l’asse lato mare che, proseguendo verso sud, comprende il municipio di piazza Matteotti, utilizzato come spazio espositivo nonché sede dell’archivio storico, e il Museo Mitoraj. Inclusa l’opera monumentale permanente, e questa è una notizia fresca, che sorgerà davanti al municipio, lato Massa. "Riqualificheremo la zona compresa tra il pino e il municipio – annuncia il sindaco con delega alla cultura Alberto Giovannetti – recuperando nell’area inferiore vicino allo stadio i posti auto che verranno soppressi. Stiamo mettendo mano ad interventi che arricchiranno la città, con benefici e ricadute per tutti. Senza contare l’ampliamento del Sant’Agostino, il recupero di palazzo Moroni e il Museo Mitoraj". Da domani fino al 31 marzo 2026 nell’area ex Camp scatterà il divieto di sosta e transito, che sarà consentito ai soli mezzi della polizia municipale, del Comune e delle ditte autorizzate ad accedere al cantiere.