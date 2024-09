Rinasce la baita verde. Grazie ai fondi Pnrr

È partito un altro cantiere Pnrr con i lavori per la ristrutturazione della Baita Verde di Campo all’Orzo, grazie a un bando per l’edilizia rurale da 120mila euro. La struttura risale alla metà dell’Ottocento, costruita da contadini che popolavano la zona dediti alla coltivazione di patate e cereali. Nel 2008 la proprietà è stata acquisita dal Comune che ha ceduto la gestione in comodato all’associazione Campallorzo. Ora, la baita è pronta a un salto di qualità che le permetterà di essere fruibile tutto l’anno. Il progetto complessivo vale 150mila euro, finanziato all’80 per cento da fondi Pnrr.

I lavori interesseranno l’intero edificio: verranno ristrutturati due tetti crollati col tempo, verranno creati una via d’uscita di emergenza e un vano a uso bivacco. Inoltre, sarà realizzato un impianto di smaltimento dei reflui e una cisterna per la raccolta dalle acque piovane, dal momento che la baita, per il suo posizionamento geografico, non è servita dall’acquedotto comunale. È poi prevista l’installazione di una base di ricarica per e-bike, molto utilizzate per raggiungere la località, e sarà allestito un piccolo museo con attrezzature e manufatti artigianali d’epoca. Si tratta di interventi conservativi, che metteranno in sicurezza la baita sotto il profilo sismico-strutturale e la adegueranno agli attuali standard igienici, senza però stravolgere la storicità della struttura. I lavori dureranno circa un anno. I materiali, data l’impossibilità di raggiungere facilmente l’immobile tramite veicoli, sono stati portati in zona con l’ausilio di un elicottero.