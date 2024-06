Rinasce il parco della Pieve. Realizzato il nuovo manto erboso

A causa di buche e avvallamenti dovuti alle incursioni dei cinghiali era diventato ormai impossibile godersi un po’ di aria aperta nel giardino-parco pubblico dell’antica pieve di Santa Maria Assunta. Ecco perché la popolazione, ma anche i tanti visitatori diretti alla pieve, ha gradito il nuovo manto erboso che ha restituito bellezza e decoro a uno dei punti panoramici più affascinanti di Stazzema e dintorni. L’intervento era partito alla fine di maggio ed è stato completato dall’amministrazione comunale da poco riconfermata, in particolare dal tre volte sindaco Maurizio Verona, con l’obiettivo di portare avanti le progettualità sul territorio, i piccoli interventi e le opere pubbliche avviate.

Tra queste, appunto, anche quella rivolta al parco pubblico della pieve romanica di Santa Maria Assunta, completamente rovinato dai cinghiali che avevano provocato avvallamenti indecorosi e buche pericolose. La ristrutturazione del manto erboso è stata terminata da pochi giorni, con grande soddisfazione da parte del neo vice sindaco Alessandro Pelagatti (anche lui confermato in giunta) e dei residenti. "Era un lavoro necessario – dice Pelagatti – grazie al quale mitigheremo anche le incursioni degli ungulati. Infatti è stata installata una recinzione perimetrale intorno al giardino con due cancelli di accesso per il pubblico. Un intervento che è stato possibile con la collaborazione del comitato ’Insieme per Stazzema’, che ha contribuito a questa opera in modo importante".

Entrando nei dettagli dell’intervento, il lavoro eseguito dalla ditta ha visto il taglio della vecchia erba, il livellamento del suolo con apporto di nuova terra e la semina di nuova erba con la concimazione. Inoltre è stata sostituita la siepe ornamentale che era stata rovinata dai parassiti e infine, ma non per importanza, sono stati inseriti nuovi fiori a margine del parco, che si trova nella parte retrostante (anche se è quella più facilmente visibile) della pieve romanica. Con Pelagatti che è già al lavoro per dedicarsi ad altri progetti annunciati sia prima della fine del secondo mandato Verona sia all’indomani della recente vittoria alle elezioni amministrative che si è svolta a inizio giugno insieme alle elezioni per il Parlamento europeo.