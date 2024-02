Rimpatriata tra ex alunni dell’Istituto "Giorgi"

Sono passati 28 anni dall’ultima volta che si sono visti: gli ex alunni della classe III B, anno scolastico 1995/1996, dell’IPSIA G.Giorgi di Lucca sono riusciti a fare una rimpatriata. Sono Paolo Vecoli, Davide Porru, Massimo Garfagnoli, Matteo Bonacchi, Matteo Lipparelli, Enrico Fracassi, Andrea Paolinelli, Sauro Pieroni, Roberto Leonelli e Stefano Ceccherelli (tutti nella foto). Il gruppo è composto da ex allievi di diverse zone, Viareggio, Camaiore e anche Lucca dal momento che la scuola professionale per perito elettrotecnico in quegli anni, ma anche oggi è a Lucca. Una serata di ricordi e di condivisione.