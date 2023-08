Rimpasto di giunta Forti critiche da FdI

Fratelli d’Italia critica il rimpasto di Giunta del sindaco Marcello Pierucci: “L’atto dimostra le gravi criticità dell’Amministrazione di centro sinistra”. E’ Simone Frugoni, Consigliere Comunale di FdI, a commentare i cambiamenti annunciati in questi giorni: “Ovviamente non possiamo che essere favorevoli a qualsiasi cambiamento all’attuale situazione di stagnazione del nostro Comune - dichiara Frugoni - ma le motivazioni dichiarate sono chiaramente fittizie: ci saremmo aspettati un po’ di correttezza nei confronti dei cittadini. L’esempio più evidente è il settore Verde, totalmente abbandonato a se stesso e oggetto di feroci critiche da parte di cittadini e visitatori: l’estate è trascorsa tra erba alta e mancata manutenzione, senza che l’Amministrazione sia stata in grado di intervenire. A fine stagione, anziché un po’ di sana autocritica, si fa un semplice scambio di deleghe, che non serve certo a migliore la situazione”.

Lo scambio tra Mecchi e Graziani sarebbe poi per Frugoni ancora meno chiaro: “ Sono tenute in considerazione le competenze o sono solo giochi politici? “