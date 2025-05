Rigenerazione di Lido. Completate le operazioni lungo il viale Marconi

Vanno avanti a spron battuto gli interventi di manutenzione straordinaria nella frazione rivierasca, dove nel corso degli anni si sono concentrati investimenti da parte del Comune per più di una decina di milioni di euro.

Con il rifacimento della segnaletica a terra, sono terminati i lavori del primo lotto per la riqualificazione di via Marconi. L’intervento, suddiviso, appunto, in più lotti funzionali, riguarda principalmente la realizzazione della fognatura bianca: prima dell’avvio del cantiere, infatti, il sottoservizio copriva soltanto in parte l’intera via Marconi (che si sviluppa per un totale di 890 metri), e, in alcuni casi, la condotta presente era in stato di elevata usura data dal tempo.

Il progetto, quindi, aveva come obiettivo di dotare l’intera strada del sottoservizio nel giro di due anni. Con il primo lotto, terminato negli scorsi giorni, il Comune è intervenuto nel tratto compreso via del Fortino e via Rosso di San Secondo, sia a potenziamento delle tubazioni esistenti (tratto via del Fortino e via I Maggio), sia con la messa in posa ex novo, laddove assente (tratto via I Maggio e via Rosso di San Secondo), per un totale di 340 metri di nuova fognatura bianca. A seguire, il tratto interessato è stato completamente riasfaltato e dotato di nuova segnaletica a terra che, oltre a linee di margine e segnali di stop, ridisegna anche gli stalli a parcheggio (due anche per persone con disabilità) e in questo modo disciplina la sosta lato strada.

I lavori del primo lotto sono stati eseguiti con un investimento complessivo di 300mila euro. La stessa somma verrà messa a disposizione per il secondo lotto, in partenza nei prossimi mesi, per terminare l’opera sull’intera strada.

"Si tratta di un intervento che si aggiunge ai tanti già realizzati per la rigenerazione urbana e il miglioramento dei servizi delle strade di Lido di Camaiore, iniziato ormai oltre dieci anni fa – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; i tanti cantieri, in corso o terminati, per la rigenerazione di tutto il territorio concorrono a renderlo sempre più vivibile e fruibile. E Il lavoro non finisce qui e a Lido, nel prossimo futuro, le priorità saranno diverse: opera dopo opera, continueremo a rispondere alle esigenze del territorio e di chi, sia cittadini che turisti, lo vive nel quotidiano".

