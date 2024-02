Riflessioni sulla donna. Gli studenti della Pea provano la meditazione

Gli alunni della media Pea sono protagonisti di un progetto innovativo "Donne danzanti verso la gioia di essere" per riflettere sulla figura femminile. A lanciare l’iniziativa Chiara Giannini Mannarà e Chiara Castiglioni (con la partecipazione del Comune) che hanno permesso ai ragazzi una vera e propria "immersione mentale" prima di dar vita ad un eleborato sul tema. Le educatrici hanno incontrato nell’auditorium le classi seconde e le hanno coinvolte in un esperimento di fantasia guidata, tecnica di rilassamento attraverso immagini mentali per stimolare la tranquillità e migliorare l’apprendimento in un approccio nuovo. Nonostante la vivacità dell’età tutti i presenti hanno fatto calare il silenzio nell’auditorium per immergersi nella loro prima esperienza di rilassamento assoluto. Tutti i ragazzi hanno colto il percorso artistico e culturale che ha poi portato alla produzione di un elaborato singolo: tutti i lavori degli studenti verrano assemblati in un banner che verrà esposto in occasione di "Menti inclusive". "Per la giornata dell’8 marzo – evidenzia l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni – abbiamo condotto gli studenti in un percorso alternativo attraverso la riflessione rispetto le differenze di genere e sull’universo femminile osservandolo da molteplici punti di vista. Sono temi da trattare nelle classi tutto l’anno".

Francesca Navari