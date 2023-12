La piazza come una discarica: sgombera casa e scarica i rifiuti. Scatta d’ufficio il sequestro penale

Viareggio, 9 dicembre 2023 – Ha chiesto all’amico di sgomberargli la casa. E lui l’ha fatto, scaricando tutto (e con tutto si intende proprio tutto) in piazza Sant’Antonio. Otto materassi singoli, due mensole di legno, delle cassette con rifiuti vari, un aeratore elettrico e tre sacchi da 110 litri (quelli condominiali) colmi di spazzatura e vecchi abiti. Tutto abbandonato lì, sul marciapiede spartitraffico davanti alla chiesa.

Quella discarica, spuntata dalla notte al giorno, non è ovviamente passata inosservata agli agenti della Polizia Municipale, che senza troppo indagare sono riusciti a risalire al proprietario della casa grazie ad alcune bollette ritrovate proprio in un dei sacchi neri. Un italiano, che aveva affittato ad un cittadino straniero che, a sua volta, aveva chiesto all’amico di svuotare l’abitazione. Com’è andata finire lo sapete già; e rintracciato dagli agenti, l’amico, avrebbe ammesso di aver lasciato tutto, materassi, sacchi, cassetti etc. etc..., in piazza. La Sea ha provveduto a fare pulizia, e ha raccolto tutti i rifiuti abbandonati in un cassone verde poi sottoposto a sequestro penale "Per fini di giustizia, a disposizione dell’autorità giudiziaria" si legge sul sigillo.

Dallo scorso 10 ottobre è infatti entrata in vigore la legge 137/2023 che ha stabilito l’applicazione di un’ammenda penale – e non più di una sanzione amministrativa - nel caso di abbandono rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di Enti. In base a quanto previsto dalla nuova versione dell’articolo 255, comma 1 del Dlgs 152/2006, modificato dall’articolo 6-ter del Dl 105/2023 introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da mille a 10 mila euro (in precedenza, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3 mila euro). La pena è aumentata sino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Mdc