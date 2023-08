Rifiuti ingombranti a Stazzema: cambiano i modi di ritiro dal 1° settembre

Nuova modalità di ritiro dei rifiuti ingombranti nella frazione di Arni a partire dal 1° settembre. Ersu e l’amministrazione comunale informano le utenze domestiche che il cassone scarrabile, attualmente ubicato in via Gusci (strada per Passo Sella) per il conferimento degli ingombranti verrà rimosso; chi abita lungo la via Provinciale avrà il ritiro al di fuori della propria abitazione; chi è residente in località Fabbricaccia dovrà conferire gli ingombranti in località Campagrina (presso le campane). Invece le utenze di Orioli nel parcheggio sottostante in località Menchi e quelle di Biancalana e Canini, nelle campane vicino al monumento. Per prenotare il servizio di ritiro (massimo 5 pezzi) é necessario contattare l’Urp di Ersu al numero verde 800-942540, selezionando il tasto 1 o tramite mail al seguente indirizzo: [email protected] oppure utilizzando la App di Ersu: PortAPPorta. E’ vietato conferire i rifiuti senza la prenotazione