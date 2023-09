Rifiuti, ex Cisam e la linea storta che agita il Pd

Strambi

Altro tema (la multiutility), stesso giro di giostra: prima c’è l’intesa (sull’approdo in Borsa), poi lo stop e lo scontro. E lo stesso succede con la realizzazione del centro addestramento dei carabinieri nell’area del Parco di San Rossore. In origine doveva sorgere a Coltano recuperando edifici già esistenti e abbandonati da anni. Così, come è fatiscente da decenni l’ex stazione radiotelegrafica di Guglielmo Marconi. Dentro al Pd qualcuno storce la bocca e anche la maggioranza di centrodestra, che dal 2018 guida Pisa, è (inizialmente) fredda. Così il sindaco Pd di Pontedera (Matteo Franconi) prende la palla al balzo e lancia la candidatura della sua città a ospitare la cittadella dei carabinieri (comprese le abitazioni per le famiglie dei militari). E, qui, inizia il tira e molla. Il ministero della Difesa ha deciso e stanziato i fondi. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, da pragmatico mediatore cerca una soluzione. E la trova: le case si faranno a Pontedera, il centro di addestramento nell’ex area Cisam di San Piero a Grado che è già area militare all’interno del Parco. A inizio settembre tutti (compreso il presidente della Provincia di Pisa e sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori) firmano la convenzione. Due settimane dopo viene convocata la comunità del Parco (dove siedono gli amministratori dei territori interessati). E il Pd fa retromarcia. O meglio, sbanda. Da una parte Angori e Sergio Di Maio (sindaco di San Giuliano Terme) non si presentano per far saltare il numero legale. E lo stesso doveva fare Damasco Rosi che, nell’occasione, rappresentava Massarosa e la Provincia di Lucca. Solo che Rosi si presenta e si astiene. E tra i Dem scoppia la bufera. Che ci sta, beninteso. Ma se prima decidi e poi cambi idea qual è la tua linea? Una linea storta. In cui non si guarda all’interesse dei cittadini (servizi migliori e prezzi più bassi), ma agli interessi delle correnti. Il risultato? Lo iato tra cittadini e la politica diventa siderale. E il partito più grande resta quello dell’astensionismo.