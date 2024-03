Rifiuti abbandonati. Fdi bacchetta il Comune: "L’area va ripulita"

Alessandra Buzzi e Sandro Salvoni, coordinatrice e vice coordinatore di Gioventù Nazionale Versilia, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, denunciano lo stato di degrado in cui versa il parco di via Monsignor Enrico Bartoletti, alla Migliarina. "La situazione è frutto di una prolungata noncuranza che il Comune ha dimostrato in questi anni – scrivono –; tutto ha avuto inizio nel maggio 2014, quando l’hangar del rione Migliarina prese fuoco. Le condizioni del sito sono state trascurate per nove anni. Durante le operazioni di riqualificazione del settembre scorso, gli operai hanno rinvenuto biciclette e rifiuti di ogni genere che sono stati accatastati in attesa di essere smaltiti. Sono passati sei mesi e questi rifiuti non sono ancora stati rimossi. Sollecitiamo Sea Risorse a portar via i rifiuti e il Comune a mettere in sicurezza tutta l’area".