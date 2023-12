"Riccardo Giannoni riconfermato alla guida di Fratelli d'Italia"

Molto rumore (nello scantinato del palazzo, mentre alla luce del sole il silenzio è stato protagonista assoluto) per nulla. Si può tranquillamente citare William Shakespeare per sintetizzare l’esito del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, che ha visto confermare alla guida il coordinatore uscente Riccardo Giannoni. La candidatura, sostenuta in primis dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi, è stata infatti l’unica, e il risultato delle urne è stato un plebiscito. Basti pensare che ben otto dei nove eletti nel coordinamento provinciale – Giulio Battaglini, Valerio Biagini, Claudia Bonuccelli, Marco Dondolini, Mario Filippi, Mara Nicodemo, Elena Picchetti, Battista Reali – avevano infatti sottoscritto la candidatura del coordinatore provinciale uscente. Solo una, Chiara Benedusi, è vicina alla componente che si ritrova nelle posizione dell’onorevole Riccardo Zucconi.