Ricamo e cucito. Alla riscoperta delle arti antiche

Un progetto per recuperare la manualità del passato: cucito, ricamo, tessitura e inglese. Sono i nuovi laboratori che partiranno a Palazzo Mediceo. La dimora storica si appresta a ospitare una serie di laboratori multidisciplinari dalle arti antiche come cucito, ricamo e tessitura fino alla lingua inglese, opportunità indispensabile nella società di oggi. Una attività che si muove su diversi piani formativi con la volontà di recuperare le manualità che fanno parte integrante della storia del territorio. Non è un caso che Palazzo Mediceo ospiti il Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica: esposizione permanente che non è solo una fotografia del passato, ma fonte di ispirazioni per scoprire e rivivere e attualizzare abitudini, gesti e pratiche di una economia domestica di un tempo che appare lontano. Niente di nostalgico, anzi, una opportunità possibile grazie a persone esperte nei settori e trasmettere l’arte del cucito, del ricamo, della tessitura. Al Museo è stato donato un antico telaio in legno. Si parte con il laboratorio del cucito: dal cartamodello modello alla gonna a tubino. Inizia il 3 ottobre con lezioni il 10, il 17 e il 24 ottobre dalle 17-18.30. Il laboratorio di ricamo proporrà l’ABC l’11, il 18 e il 25 ottobre dalle 15.30 alle 17 e l’8, il15, 22 e 29 novembre e il 6 dicembre stesso orario pe ricamare il Natale. Il laboratorio di tessitura sarà il 16, il 23 e 20 ottobre e il 6 novembre dalle 15.30 alle 17 sulla tecnica dell’arazzo, il 20 e il 27 novembre, il 4 e l’11 dicembre, stessa ora con piccoli lavori a telaio. Corso inglese per adulti dal 14 ottobre, 10 lezioni, lunedì dalle 17.20 alle 19.

m.n.