Riapre il cinema. Dopo un anno riparte il servizio

Dopo quasi un anno di stop riapre il cinema Nuovo Lido, unica sala di proiezione in paese. A gennaio la famiglia Michi, titolare dell’attività, proprio attraverso La Nazione aveva lanciato un appello per sostituire la storica cassiera: questo il motivo , assieme a problematiche familiari, che ha prodotto la lunga chiusura della struttura articolata in due sale dea 350 e 145 posti. "Siamo riusciti a trovare un cassiere – spiega Monica Michi – e poi nel frattempo è stata ristrutturata la facciata e abbiamo provveduto a piccoli interventi di manutenzione interna. Nel periodo natalizio il cinema sarà aperto tutti i giorni, poi torneremo alla consueta chiusura il martedì e mercoledì, come abbiamo sempre fatto per venti anni. Quella sala è stata riaperta nel 2001 e tenuta ininterrottamente attiva fino allo stop del 2022". L’attesa da parte dei fortemarmini per poter nuovamente avere una programmazione di proiezioni era assai sentita. Così come la volontà di vedere in attività quella struttura storica, alla luce anche del ritrovato interesse da parte degli spettatori per le ultime proposte cinematografiche.

Fu infatti Eraldo Michi nel 1956 a rilevare il cinema e il sottostante ristorante per creare due realtà di intrattenimento proprio fronte mare. Il cinema ha retto per anni, poi la stessa Monica Michi confidò le difficoltà di resistere nel post pandemia, ma la volontà di trovare nuovamente personale e forze per riaccendere le luci in sala.