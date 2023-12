Riaperta la via Provinciale. Terminati i disagi per Arni

La via Provinciale di Arni 10 torna ad essere aperta al traffico a tutte le ore e senza la sorveglianza. Una riapertura totale quindi. Infatti, la ditta Gino Guidi Spa ha terminato i lavori di messa in sicurezza con le reti para-massi del versante soprastante la carreggiata dove a fine ottobre si erano staccate delle grosse rocce che erano finite sulla strada. La via provinciale era stata poi chiusa al traffico in località Ponte dei Merletti, fra la Galleria del Cipollaio e la località Tre Fiumi e sono state necessarie tre esplosioni per il disgaggio delle rocce instabili. "Finalmente – commenta il sindaco Maurizio Verona – i residenti avranno di nuovo la possibilità di utilizzare completamente questa importante arteria, che collega la nostra frazione con la Versilia, e collega tutta la piana versiliese con la Garfagnana. Tuttavia vorrei sottolineare che anche stamani un enorme masso è caduto sulla stessa via provinciale in località Risvolta fra Pontestazzemese e Retignano. Questa infrastruttura necessità di un piano di investimenti: la Provincia ha già individuato diverse criticità ed è importante proseguire al più presto con ulteriori interventi in linea con questo"